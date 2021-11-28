أبو مرزوق: حماس ستتصدى للقرار البريطاني قانونيًا وسترفع قضية عبر محامين ضده

وأكد أبو مرزوق أن حماس مع الوحدة الوطنية، ومع وحدة الأراضي الفلسطينية، ومع وحدة الهدف، ومع مشروع واحد للشعب وهو المقاومة.



ودعا أبو مرزوق حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني، والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي.



ولفت إلى أن حماس طالبت في رؤيتها الأخيرة للمصالحة بدعوة الأمناء العامين للاجتماع، والسير في طريق الوحدة الوطنية، والسير في برنامج نضالي، والاتفاق على تشكيل الحكومة.



ودعا عضو المكتب السياسي بأن حماس لا مصلحة لها بالانقسام، وتريد المحافظة على الوطن والثوابت والمقاومة.



وشدد أبو مرزوق على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا يمكن المساس بها، وأن شعبنا لا يزال يقاتل، وباق ولن يعترف بالاحتلال، ولن يقبل بوجوده ولا بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة.





وفي شأن التطبيع العربي مع الاحتلال، أكد أبو مرزوق أن بؤرة الاستهداف للقضية الفلسطينية ازدادت، وأضعفت البيئة الحاضنة لها في ظل تسارع وتيرة التطبيع العربي مع الاحتلال.



وقال إن التطبيع أدى إلى تآكل الدعم للقضية، وأخرج الاحتلال من عزلته في الشرق الأوسط بإقامة الدول العربية علاقات معه.



أكد أن شعبنا متمسك برفض مشروع التسوية، والتمسك بالمقاومة، وتعزيز روح المناصرة لها، مشيرًا إلى أن معركة سيف القدس أثبتت مستوى التضامن مع شعبنا، وشهدت حركات التضامن معه نهضة بآلاف الاعتصامات المؤيدة للقضية الفلسطينية في أوروبا.



ونبّه بأن العديد من الأطراف الدولية تدعم الاحتلال وتمده بالحياة، وعلينا القيام بواجبنا لاستنهاض الدعم لشعبنا، داعيًا العالم إلى وقف انتهاكات الاحتلال، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.



ودعا أبو مرزوق إلى استثمار الفرص المتاحة لملاحقة العدو قانونيًا على جرائمه ضد شعبنا، والترويج للرواية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس )، موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستتصدى للقرار البريطاني قانونيًا، وسترفع قضية عبر محامين ضده.وقال خلال لقاء عبر الإنترنت نظمه مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين، إن الحركة تعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات لتبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلًا، وتسعى مع محامين بريطانيين حتى ترسم استراتيجيتها ضد القرار لإلغائه، وفق تعبيره.وأضاف: سنفعل بكل جهدنا ما يخدم الصوت الفلسطيني، ونريد نصرة القضية الفلسطينية واستعادة مشروعنا، وتقرير مصيرنا بإرادتنا وليس بإرادة الاحتلال.