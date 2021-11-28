شؤون فلسطينية

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة (أونروا) المالية والبحث عن نماذج جديدة للتمويل

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة (أونروا) المالية والبحث عن نماذج جديدة للتمويل
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تبدأ غداً الاثنين في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (أونروا) بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ (أونروا)  والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، ان اجتماعات اللجنة الاستشارية ستبدأ اعمالها صباح غد الاثنين 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2021  وتستمر لمدة يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل (أونروا) والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها في ظل ازمتها المالية .

وحول القضايا المدرجة على جدول اعمال الاجتماعات اوضح د. ابو هولي ان الاجتماع سيناقش نتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في السادس عشر من تشرين ثاني الجاري برئاسة مشتركة من الأردن والسويد والمضي قدماً التي بعد المؤتمر الدولي ودور اللجنة الاستشارية في مساعدة الاونروا على التنفيذ الفعال  لمهام ولايتها، بالإضافة الى مناقشة مخطط استراتيجية الاونروا للأعوام 2023 – 2028 ، ومشروع الأرشيف التاريخي وهو مشروع مهم لحفظ البيانات والوثائق التاريخية من التلف وتعزيز شجرة العائلة، وتوثيق للمسارات التاريخية .

واضاف ان الاجتماع سيتضمن عرض تقديمي حول الوضع المالي وسبل حشد الموارد علاوة على مناقشة خطط التعامل مع صعوبات العجز المالي والتقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية في 2021 بما في ذلك الاستثمارات المطلوبة لتلبية اهداف الاستراتيجية متوسطة الاجل 2016 -2022 كما سيقف الاجتماع امام توصيات مجلس المدققين التابع للأمم المتحدة.

وتابع سيتم خلال الاجتماعات عروض تقديمية من مدراء عمليات الاونروا في منطقها الخمسة حول اوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والخدمات التي تقدمها الأونروا واستجابتها لمواجهة جائحة كورونا كما سيتضمن العروض التقديمية تداعيات الأزمة المالية على خدمات الاونروا وعمل برامجها، الى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة ومتابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة الصادرة في شهر حزيران/يونيو للعام 2021 ومدى استجابة وكالة الغوث إليها.

واكد د. ابو هولي  على اهمية اجتماعات اللجنة الاستشارية  التي تعقد لأول مرة وجاهياً منذ تفشي جائحة كورونا، في  البحث عن ايجاد نماذج جديدة للتمويل لوضع الأونروا على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ .

وقال ان الاجتماعات ستعقد في ظل عجز مالي فعلي في ميزانية البرامج يقدر بـ 60 مليون دولار سيكون له تداعيات خطيرة في حال لم يتم تغطيته على صرف رواتب موظفي الاونروا عن شهري نوفمبر وديسمبر .

واشار الى ان الوفد الفلسطيني سيحث المانحين على تقديم تمويل اضافي لسد العجز المالي خلال اجتماعات  سيعقدها مع وفود الدول المانحة المشاركة على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية

يشار إلى أن وفد دولة فلسطين، الذي يترأسه أبو هولي، سيضم مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ومدير عام الإعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون، ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن أحمد إسماعيل.

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