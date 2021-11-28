شؤون فلسطينية

اشتية يُعلق على ادعاءات هرتسوغ بشأن "الحق التاريخي" لليهود في الخليل

اشتية يُعلق على ادعاءات هرتسوغ بشأن "الحق التاريخي" لليهود في الخليل
هرتسوغ في الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
رفض رئيس الوزراء محمد اشتية، ادعاءات الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل.

واعتبر اشتية، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، تصريحات هرتسوغ محاولة لفرض المزيد من الحقائق الزائفة في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري الذي تتبدى ملامحه في شوارع وحارات البلدة القديمة التي تتعرض للتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وأدان اشتية اقتحام هرتسوغ الاستفزازي للحرم الإبراهيمي الشريف، محذرا من تداعياته الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو" التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي، إلى التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

واقتحم هرتسوغ، اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأضاء أول شمعة في عيد "الحانوكا".

وأشعل هرتسوغ الشمعة الأولى لـ "الحانوكا" في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وقال: "العلاقة التاريخية للشعب اليهودي بالخليل والمسجد الإبراهيمي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتراث الأمهات والآباء وهذا لا جدال فيه"، وفق زعمه.

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