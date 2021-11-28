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نتنياهو: سأفعل كل ما بوسعي للإطاحة بحكومة نفتالي بينت

نتنياهو: سأفعل كل ما بوسعي للإطاحة بحكومة نفتالي بينت
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، قوله: إن "غانتس يحتاج إلى أن يقرر ماذا يريد أن يكون"، مؤكداً بأنه سيفعل كل ما بوسعه للإطاحة بهذه الحكومة.

وأضاف في تصريحات لـ (القناة 14): "يمكن لغانتس أن يصبح رئيسًا للوزراء الآن، و"يجب أن يختار ما بين هذه الحكومة الضعيفة وبين حكومة بشراكتنا وأزرق وأبيض - إنه أفضل".

وتابع نتنياهو: بأن هناك شعوراً بعدم وجود قيادة في إسرائيل، وهناك شعور بالضعف، مشيراً إلى أن "الدول العربية التي تحالفت معنا عندما كنت في قيادة الحكومة كان ذلك لأنها أدركت أننا سنواجه إيران".

وأردف: "اليوم يرسل الجميع وفودًا إلى إيران وتركيا!! هذا ليس بالصدفة"، وفق تعبيره.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، زعيم المعارضة، بأنه في عام 2019 طلب منصور عباس منه دخول الحكومة ولم يوافق.

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