حماس تقدم ورقة سياسية "متكاملة" للجانب المصري.. ماذا تتضمن؟





كما تضمنت الورقة مسألة العلاقة مع الاحتلال وصفقة تبادل الأسرى والعلاقة مع دول المنطقة.



وقالت القناة: إنه من المفترض أن يعقد اجتماع قريب في القاهرة بين حماس والجانب المصري.





وكان وفد كبير من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، زار القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استمرت عدة أيام، حيث التقى وزير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.





وتركزت المباحثات حول صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، وتحريك ملف إعادة إعمار غزة.



رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الميادين) عن مصادر وصفتها بـ "مطلعة"، قولها، إن حركة حماس سلمت القيادة المصرية، ورقة سياسية متكاملة لمستقبل العمل الفلسطيني.وأضافت أن الورقة تتضمن رؤية حماس حيال قضايا أساسية داخلياً وخارجياً، فيما تتعلق عناوين الرؤية، بمنظمة التحرير والمصالحة الفلسطينية والانتخابات التشريعية.