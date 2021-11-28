طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء (30 نوفمبر).





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.





كما على المسافرين التواجد الساعة السادسة صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





















رام الله - دنيا الوطن