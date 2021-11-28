"الصحة العالمية" توجه دعوة لدول العالم خلال مواجهة المتحور الجديد

وتابعت: "أنها تراقب متغير (أوميكرون) والمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، وتعمل باستمرار مع الدول الأعضاء وشبكة الباحثين في جميع أنحاء العالم لفهم المزيد عن هذه الطفرات بشكل أفضل، بما في ذلك قابليتها للانتقال والآثار المترتبة على الإصابة مرة أخرى وشدة المرض وتأثيرها على التشخيص واللقاحات".



ودعت المنظمة جميع الأشخاص بضرورة تقليل مخاطر تعرضهم للإصابة بالفيروس، بما في ذلك الطفرات الجديدة من خلال عدة خطوات ومنها: الحصول على لقاح (كورونا)، وارتداء القناع، والحفاظ على مسافة جسدية آمنة، كذلك تجنب الأماكن ذات التهوية السيئة أو الأماكن المزدحمة، والحرص على نظافة اليدين.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة الصحة العالمية، دعوتها لدول العالم، إلى إبقاء الحدود مفتوحة خلال "مواجهتنا المتحور الجديد".وكانت "الصحة العالمية" لمنطقة شرق المتوسط، كشفت اليوم الأحد، عن تفاصيل جديد بشأن متحور (كورونا) والتي أطلقت عليه باسم (أوميكرون).وقالت في بيانها: "إن ظهور البديل الجديد من فيروس (كورونا) المثير للقلق يعد سبباً رئيسياً لقلق سكان إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".وأضافت: " أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد لانتقال المرض وكذلك الإصابة مرة أخرى في الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالعدوى".