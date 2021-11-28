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شؤون فلسطينية

الخليل: وزير الأشغال يزور معرض الصناعات الإنشائية وموقعا لإنشاء ضاحية سكنية جديدة

الخليل: وزير الأشغال يزور معرض الصناعات الإنشائية وموقعا لإنشاء ضاحية سكنية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
نفذ وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، جولة في محافظة الخليل، قام خلالها بعدة أنشطة تمثلت في زيارة معرض الصناعات الإنشائية، ولقاء عدد من المسؤولين والمستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال ونقابة المهندسين ورجالات وفعاليات المحافظة، والاطلاع كذلك على استعدادات مديرية الأشغال لمواجهة فصل الشتاء. 

وبدأ زيارة جولته بزيارة معرض الصناعات الإنشائية الذي تنظمه نقابة المهندسين وهيبرون اكسبو،  والذي يعرض آخر ما توصلت إليه صناعات التعمير والإنشاء والبناء والأنظمة الذكية، حيث أشاد زيارة بالمجهود والتنظيم الكبيرين، مؤكدا على دور الحكومة الداعم للقطاع الخاص ومن ضمنها قطاع البناء والإنشاء وكذلك النقابات. 

وقال زيارة أن الوزارة والنقابة تعملان كجسم واحد، وتسعيان عبر الشراكة إلى تذليل كافة العقبات أمام تطور العمل الهندسي، كما أوضح أن الجهود التي تقوم بها مفاصل العمل الاقتصادي خاصة في الخليل هي المحرك لعجلة الاقتصاد. 

وعلى هامش الجولة التقى زيارة عدد من المستثمرين بعد أن زار مصنعا وموقعا لإنشاء ضاحية سكنية، حيث استمع زيارة منهم الى احتياجات البنية التحتية الكفيلة بتطوير قطاع الصناعة الذي ترتكز عليه المدينة، كما استمع لعرض مفصل حول مشروع إنشاء ضاحية سكنية في حلحول.

 وفي هذا الصدد أبدى زيارة الاستعداد الكامل للوزارة للتعاون والشراكة من أجل إظهار هذا المشروع إلى النور وتنفيذ ما هو مطلوب لخدمة مثل هذه المشاريع السكنية، موعزا  بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الوزارة والقائمين على المشروع لتذليل كافة العقبات أمامه، مبينا أن الوزارة تعمل على تشجيع الابتكار والإبداع والمشاريع التي تخص قطاع الإسكان.

كما  وشكر الجميع الوزارة على الجهود التي تبذلها في سبيل تطوير البنية التحتية رغم الأزمة الاقتصادية الحالية،  مؤكدين على أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.


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