عاجل

  • المفوضية الأوروبية: نحن في سباق مع الزمن للسيطرة على متغير "أوميكرون"

  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج أسبوعين أو 3 لمعرفة تفاصيل "أوميكرون" وجرعة اللقاح الثالثة ضرورية

شؤون فلسطينية

الهباش: اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي عدوان على الإسلام والمسلمين

الهباش: اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي عدوان على الإسلام والمسلمين
هرتسوغ في الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
وصف الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار
الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بأنه عدوان صريح على الإسلام والمسلمين وإهانة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم .

وأضاف الهباش في بيان صحفي، أن هذا اليوم يعتبر يوما أسودا جديدا من أيام الاحتلال الإسرائيلي السوداء وعنصريته الهمجية، مضيفاً ان اقتحام هيرتسوغ للمسجد الإبراهيمي يثبت أن عقلية الاستعمار التي تحرك السياسات الإسرائيلية لا تختلف عند ما يسمى اليسار الإسرائيلي عما هي عليه عند اليمين، فجميعهم يؤمنون بأمر واحد هو الاحتلال والاستيطان والاستعمار والعدوان الهمجي .

وأكد قاضي القضاة ان هيرتسوغ يسير على خطى شارون ويشعل نارًا لن تنطفئ، فالاثنان من نفس العقلية ونفس الهمجية الاحتلالية المعادية للإسلام والمسلمين ولفلسطين والفلسطينيين، بل وللحرية والإنسانية كلها .

وأوضح الهباش ان المسجد الإبراهيمي كما المسجد الأقصى، كما كل المقدسات في كل فلسطين التاريخية هي حق خالص للفلسطينيين الذين هم وحدهم أصحابها وأصحاب الولاية عليها والسدانة لها، خاتمًا بيانه بالآية القرآنية "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" .

أخبار ذات صلة

حالة وفاة وخمس إصابات جديدة بـ (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

حالة وفاة وخمس إصابات جديدة بـ (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

حماس تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

حماس تصدر بياناً بمناسبة ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تحمّل الحكومة مسؤولية الفلتان الأمني بالمحافظة

الخليل: القوى السياسية والفعاليات الوطنية تحمّل الحكومة مسؤولية الفلتان الأمني بالمحافظة

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية

فيديو.. الرئيس الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل

فيديو.. الرئيس الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل

(فتح): الاتفاقيات بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب طعنة في ظهر القدس

(فتح): الاتفاقيات بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب طعنة في ظهر القدس

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

وزير المالية يوقع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 10 مليون دولار

وزير المالية يوقع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 10 مليون دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية

(فتح): الاتفاقيات بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب طعنة في ظهر القدس

(فتح): الاتفاقيات بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب طعنة في ظهر القدس

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

شاهد: والد الفنان حسام خلف &#34;المخ&#34; يروي قصة سجن ابنه في تركيا ويناشد الرئيس

شاهد: والد الفنان حسام خلف "المخ" يروي قصة سجن ابنه في تركيا ويناشد الرئيس

الجامعة العربية تدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي

الجامعة العربية تدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي

توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 مليون دولار

توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 مليون دولار

سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما

سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما

الخضري: مطلوب خطة تنفيذية تساند التقرير الأممي

الخضري: مطلوب خطة تنفيذية تساند التقرير الأممي

منوعات

ماذا علق الإعلامي الرياضي ميدو على مأساة رشوان توفيق؟

ماذا علق الإعلامي الرياضي ميدو على مأساة رشوان توفيق؟

فنانون يدعمون رشوان توفيق بعد إقدام ابنته على رفع قضايا ضده

فنانون يدعمون رشوان توفيق بعد إقدام ابنته على رفع قضايا ضده

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

عربي

الأردن: توقيع اتفاقية بمليون يورو لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في المملكة

الأردن: توقيع اتفاقية بمليون يورو لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في المملكة

الأردن ومصر يؤكدان على تعزيز خط الربط الكهربائي بينهم

الأردن ومصر يؤكدان على تعزيز خط الربط الكهربائي بينهم

الأردن يعلن إجراءات جديدة للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية

الأردن يعلن إجراءات جديدة للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما