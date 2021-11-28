إسرائيل: المُصادقة على تعقب جهاز (شاباك) لتحركات المصابين بالمتحور الجديد



وقد وقع بينت على التعليمات الجديدة التي ستكون سارية المفعول حتى يوم الخميس المقبل، وستكون عملية التعقب محدودة لمن تم إثبات إصابته بالمتحور الجديد، ولن تكون شاملة كما كانت في الماضي.





وفي حال تفجر موجة من الإصابات سيتوقف العمل بهذا الاجراء الذي سيكون محدوداً.



وبسبب التغييرات في إجراءات الدخول الى إسرائيل، أعلنت شركة الطيران الإماراتية "ايميريتس" Emirates تأجيل تدشين خط الرحلات الجوية الجديد لها الى تل ابيب، وذلك حتى اشعار اخر.





وكان من المقرر ان يتم تسيير اول رحلة لهذه الشركة الى مطار بن غوريون الدولي في السادس من الشهر المقبل.



وأعرب أربعة وزراء إسرائيليين عن معارضتهم لهذه الخطوة، فيما امتنعت وزيرة واحدة عن التصويت، وذلك بعد جلسة حكومية صاخبة شهدت مشادة كلامية بين رئيس الوزراء، نفتالي بينت، والوزير إيلي أفيدار.