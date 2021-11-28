وزارة الجيش تنظر باحتمال البدء بحملة لتطعيم عمال غزة بالجرعة الثالثة



هذا وتنظر وزارة الجيش، في احتمال البدء بحملة في معبر بيت حانون/ إيريز، شمال القطاع، لتطعيم عمال من غزة يُسمح لهم بدخول إسرائيل، بالجرعة الثالثة للقاح.



هذا وستدخل الساعة السادسة من مساء اليوم حيز التنفيذ بعض الإجراءات الطارئة التي تقرر اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، ومنها تلك التي تخص آلية الدخول إلى إسرائيل والخروج منها لا سيما خضوع الإسرائيليين العائدين من الدول الإفريقية المصنفة حمراء.

وسبق لمعظم العمال الفلسطينيين الذين يمتلكون تصاريح عمل في إسرائيل، وأن تلقوا الجرعات الثلاث للقاح، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).