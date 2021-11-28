دولي

وزارة الجيش تنظر باحتمال البدء بحملة لتطعيم عمال غزة بالجرعة الثالثة

وزارة الجيش تنظر باحتمال البدء بحملة لتطعيم عمال غزة بالجرعة الثالثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال منع عمال فلسطينيين لم يتم تطعيمهم بالجرعة الثالثة للقاح المضاد لفيروس (كورونا) وآخرين لم يأخذوا الجرعة الثانية للقاح، في غضون الأشهر الستة الأخيرة من دخول إسرائيل.

وسبق لمعظم العمال الفلسطينيين الذين يمتلكون تصاريح عمل في إسرائيل، وأن تلقوا الجرعات الثلاث للقاح، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا وتنظر وزارة الجيش، في احتمال البدء بحملة في معبر بيت حانون/ إيريز، شمال القطاع، لتطعيم عمال من غزة يُسمح لهم بدخول إسرائيل، بالجرعة الثالثة للقاح.

هذا وستدخل الساعة السادسة من مساء اليوم حيز التنفيذ بعض الإجراءات الطارئة التي تقرر اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، ومنها تلك التي تخص آلية الدخول إلى إسرائيل والخروج منها لا سيما خضوع الإسرائيليين العائدين من الدول الإفريقية المصنفة حمراء.

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