فيديو.. الرئيس الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل
اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأضاء أول شمعة في عيد "الحانوكا".
وأشعل هرتسوغ الشمعة الأولى لـ "الحانوكا" في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وقال: "العلاقة التاريخية للشعب اليهودي بالخليل والمسجد الإبراهيمي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتراث الأمهات والآباء وهذا لا جدال فيه"، وفق زعمه.
ويشكل اقتحام هرتسوغ للحرم إعلانا صريحا وواضحا عن رعايته لمخططات المستوطنين ودعم جرائمهم بحق أبناء شعبنا.
وأغلقت قوات الاحتلال بوابات الحرم، ومنعت المواطنين من الصلاة فيه أو التواجد في محيطه واعتدت عليهم، وأجبرت أصحاب المحال على إغلاق محالهم، كما أعاقت عمل الطواقم الصحفية.
وحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أمس من اقتحام هرتسوغ، للحرام الإبراهيمي الشريف في الخليل، للاحتفال بعيد "الأنوار" اليهودي.
وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن هذه خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين والعرب جميعا، واعتداء على واحد من مقدساتنا الإسلامية وانتهاك بحقها.
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