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الأردن: توقيع اتفاقية بمليون يورو لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في المملكة

الأردن: توقيع اتفاقية بمليون يورو لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في المملكة
جانب التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
عقد نبيل عساف، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن مع السفير الإيطالي لدى المملكة فابيو كاسيزي الأحد، اتفاقية بقيمة مليون يورو لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في المملكة، وذلك  من خلال مشروع الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية الممول من الحكومة الإيطالية.

وقال عساف: "إنّ المشروع سينفذ في محافظة معان؛ لتوفير بيئة مواتية لمشاركة المرأة، من خلال إنشاء مصادر مياه غير تقليدية مثل جمع مياه الأمطار، لصالح الزراعة وتعزيز رفاهية الأسرة المستفيدة"، وفق (المملكة).

بدوره، قال كاسيزي سفير إيطاليا لدى الأردن كاسيزي: "إنّ شراكة إيطاليا مع منظمة الفاو تركز على الإجراءات اللازمة لمواجهة التأثيرات الضارة لندرة الموارد على التنمية البشرية والفقر"، مؤكدا أهمية المشروع في دعم الزراعة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في بلد يواجه تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

وأضاف: "أن ندرة الموارد المائية هي أحد التحديات الرئيسية للأردن وعامل مقيد للتنمية الاقتصادية في وقت يتزايد الطلب فيه على المياه خاصة قطاع الزراعة الذي يستهلك نحو 510 ملايين متر مكعّب (51%) من المياه العذبة المتاحة سنويًا".

وبين إميليو كابازينو، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، أن المشروع الذي يستمر عامين، ستستفيد منه 120 أسرة، موضحا أن المشروع يشمل أنظمة تجميع مياه الأمطار، وتوفير معدات تجهيز الأغذية، فضلا عن برنامج لبناء قدرات المستفيدين بمهارات يحتاجونها لاستخدام الموارد الزراعية الطبيعية وتعزيز سبل عيشهم.

ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمعات الريفية المحلية من خلال تحسين الأمن الغذائي، وتوفير فرص لزيادة الدخل والحفاظ على التربة والمياه من خلال إدارتها المستدامة.


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