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قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجموعة من رعاة الأبقار في منطقة أم العبر بالأغوار الشمالية، بعد ملاحقتهم من قبل المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم العبر التابعة لوادي المالح، واحتجزت مجموعة من الرعاة بعد ملاحقتهم من قبل المستوطنين في المنطقة ومحاولة طردهم من المراعي، وما زالت قوات الاحتلال تحتجزهم وسط تواجد عدد كبير من المستوطنين في المنطقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين يلاحقون الرعاة بشكل يومي في المنطقة منذ أيام، كما أقدم مستوطنون أمس بدهس ثلاث أبقار في المنطقة تعود ملكيتها للمواطن قدري عليان دراغمة.

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