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شؤون فلسطينية

وزير المالية يوقع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 10 مليون دولار

وزير المالية يوقع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 10 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
وقعت فلسطين ممثلة بوزير المالية شكري بشارة، واليابان ممثلة بسفيرها لدى فلسطين ماجوشي ماسايوكي، اليوم الأحد، اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 ملايين دولار، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال رئيس الوزراء: "هذه المنحة مهمة بالنسبة لنا وستخصص لدعم الموازنة، وتأتي في سياق الدعم الياباني المتواصل لفلسطين من أجل بناء المؤسسة الفلسطينية القادرة على الصمود وتعزيز الخدمة لشعبنا، والنهوض بالمؤسسة نحو إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف اشتية: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لليابان، على ما تقدمه من دعم لفلسطين، حيث تعتبر من أهم الدول المانحة، ومن المهم أن ما تقدمه ينسجم مع الأوليات الوطنية الفلسطينية، وأنقل خالص تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة لرئيس الوزراء الياباني ونهنئه على إعادة تكليفه وانتخابه في منصبه".

من جانبه، أكد السفير الياباني مواصلة دعم بلاده للشعب الفلسطيني والحكومة، والعمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والبلديات والقطاع الخاص بشكل مستمر، من أجل الوصول إلى هدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومواصلة بناء جسور التعاون وتعزيز الصداقة اليابانية الفلسطينية.

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