شاهد: والد الفنان حسام خلف "المخ" يروي قصة سجن ابنه في تركيا ويناشد الرئيس

وجه باسل خلف والد الفنان الفلسطيني حسام خلف "المخ" من قطاع غزة، اليوم الأحد، مناشدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجميع أحرار العالم، بمساعدة ابنه حسام، والوقوف معه في محنته، من أجل إخراجه من السجون التركية، وعودته إلى أهله سالماً.



وقال خلف، في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": إن "ابني حسام معروف على مستوى الوطن العربي، تخصصه صحافي ولديه أسلوب انتقاد ساخر، ويعالج المشاكل بأسلوبه الترفيهي الفكاهي، وكان حر ومكافح في قطاع غزة، وكل ما يحاول أن يقف على أرجله، يجد معوقات اجتماعية وسياسية وشخصية في طريقه، وطرق أبواب كثيرة، وكان طموحه أكبر من الواقع الذي كان يعيشه في غزة".



وأضاف "حسام متزوج له أربعة أبناء، حاول أن يبحث عن طموحه، لتلبية احتياجات أبناءه، ففكر بالهجرة للبحث عن عمل، وتواصل مع بعض الأشخاص في تركيا، وعمل شهرين في شركة "سبيد لاين" في تركيا".



وأوضح والد الشاب حسام خلف: "عندما التقى مع بعض الشباب المغتربين في تركيا، حصلت معه مشكلة عندما أراد أن يحل مشكلة صديقه هناك، وهي قضية نصب واحتيال مع إحدى الشبان المغتربين هناك، فتوجه حسام مع صديقه لإيجاد حل للمشكلة، لكن الأمور كانت معه عكسية، فحدثت مشاجرة بينهم وبين المغترب، وأخذ حسام بعض مقتنيات الشاب المغترب، من أجل المساومة على إرجاع المال لصديقه".



وتابع: "طلب الشاب المغترب من حسام وصديقه المساومة بإرجاع المقتنيات وإرجاع المال لهم، وحدد مكان للقائهم، لكنهم وقعوا في الفخ، حيث ألقت الشرطة التركية القبض عليهم، وزجتهم في سجن (ملطبية اتش) بإسطنبول".



وجدد باسل خلف والد الشاب الفنان حسام مناشدته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالوقوف مع ابنه حسام ومساعدته وإخراجه من السجن وعودته لأهله سالماً، قائلاً: "أبو مازن حسام ابنك، أنت مسؤول عنه، في الوطن والخارج وجميع الجاليات، وأرجو من الله أن يوقف في طريقه أبناء الحلال".



كما وناشد جميع الأحرار في العالم، وكل من يحب حسام ويعرفه، أن يقفوا مع ابنه "حسام خلف" في محنته بشتى الوسائل والإمكانات، مضيفاً "حسام خرج ليبحث عن لقمة عيشه".









خاص دنيا الوطن - محمد دبابش