توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 مليون دولار







رام الله - دنيا الوطنمكتب رئيس الوزراء برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير المالية شكري بشارة، والحكومة اليابانية ممثلة بسفير اليابان لدى فلسطين ماجوشي ماسايوكي، اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 ملايين دولار، اليوم الأحد في مكتب رئيس الوزراء برام الله.وقال رئيس الوزراء: "هذه المنحة مهمة بالنسبة لنا وسوف تخصص لدعم الموازنة، وتأتي في سياق الدعم الياباني المتواصل لفلسطين من أجل بناء المؤسسة الفلسطينية القادرة على الصمود وتعزيز الخدمة لشعبنا، والنهوض بالمؤسسة نحو إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".وأضاف اشتية "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لليابان، على ما تقدمه من دعم لفلسطين، حيث تعتبر من أهم الدول المانحة، ومن المهم أن ما تقدمه ينسجم مع الأوليات الوطنية الفلسطينية، وأنقل خالص تحيات السيد الرئيس محمود عباس والحكومة لرئيس الوزراء الياباني ونهنئه على إعادة تكليفه وانتخابه في منصبه".من جانبه أكد السفير الياباني مواصلة دعم بلاده للشعب الفلسطيني والحكومة، والعمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والبلديات والقطاع الخاص بشكل مستمر من اجل الوصول الى هدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومواصلة بناء جسور التعاون وتعزيز الصداقة اليابانية الفلسطينية.