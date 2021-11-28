رئيس الحكومة الأفغانية: نريد إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي





رام الله - دنيا الوطنقال الملا محمد حسن آخوند، رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن حكومته لا تخطط للتدخل في شؤون أي دولة، وتريد إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.وأضاف آخوند في خطاب مسجل بثه التلفزيون الأفغاني الرسمي، أمس السبت، أن حكومته "ورثت وضعاً اقتصادياً وإنسانياً صعباً من الحكومة السابقة"، داعياً المجتمع الدولي إلى مد يد العون للشعب الأفغاني.وأشار إلى أنه إذا أنهت الولايات المتحدة التجميد عن احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي في الخارج فستحل المشكلات الاقتصادية في البلاد، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وحول تعليم الفتيات في بلاده، أكد آخوند أن الأمر مستمر، وأن حكومته ستعمل على تحسين الوضع التعليمي للفتيات، قائلاً: "وضع المرأة في أفغانستان أفضل وأكثر أماناً من ذي قبل، الحكومة الحالية أكثر شمولاً من الحكومة القديمة، وندافع عن حقوق المرأة وفقاً للشريعة الإسلامية".ودعا رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة شعب أفغانستان إلى دعم حركة (طالبان) من أجل مستقبل أفضل، لافتاً إلى أن حكومته تعمل جاهدة لحل مشاكل الشعب.الجدير ذكره، أن الحكومة الأفغانية المؤقتة تواجه سلسلة تحديات، أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية، والتي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.