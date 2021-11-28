دولي

الصحة العالمية تصدر بياناً جديد بشأن متحور (أوميكرون)

الصحة العالمية تصدر بياناً جديد بشأن متحور (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديد بشأن متحور (كورونا) والتي أطلقت عليه باسم (أوميكرون).

وقالت المنظمة في بيانها: "إن ظهور البديل الجديد من فيروس (كورونا) المثير للقلق يعد سبباً رئيسياً لقلق سكان إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: " أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد لانتقال المرض وكذلك الإصابة مرة أخرى في الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالعدوى".

وتابعت: "أنها تراقب متغير (أوميكرون) والمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، وتعمل باستمرار مع الدول الأعضاء وشبكة الباحثين في جميع أنحاء العالم لفهم المزيد عن هذه الطفرات بشكل أفضل، بما في ذلك قابليتها للانتقال والآثار المترتبة على الإصابة مرة أخرى وشدة المرض وتأثيرها على التشخيص واللقاحات".

ودعت المنظمة جميع الأشخاص بضرورة تقليل مخاطر تعرضهم للإصابة بالفيروس، بما في ذلك الطفرات الجديدة من خلال عدة خطوات ومنها: الحصول على لقاح (كورونا)، وارتداء القناع، والحفاظ على مسافة جسدية آمنة، كذلك تجنب الأماكن ذات التهوية السيئة أو الأماكن المزدحمة، والحرص على نظافة اليدين.

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