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سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما

سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما
رام الله - دنيا الوطن
وقعت سلطة جودة البيئة، اليوم الاحد، ممثلة برئيسها جميل المطور، مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث ممثلة بمديره منتصر جرار، وبحضور كادر من سلطة جودة البيئة والمركز.

ورحب جرار، بالمطور مثمناً تعزيز أوجه التعاون فيما بينهما في مجال حماية البيئة وفي توفير البيئة المناسبة لتشجيع الإنتاج الفكري والثقافي الوطني فيما يخص القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

وأشار المطور بأن توقيع المذكرة تأتي كهدية على شرف ذكرى أكبر عملية تبادل أسرى في تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي قادتها حركة فتح وأدت إلى الإفراج عن 4700 أسير، بالإضافة إلى إعادة أرشيف مركز الأبحاث ووثائق والتقارير والمراجع
والدراسات التي استولت عليها القوات الإسرائيلية.

وثمن المطور، دور المركز معتزاً بتاريخه الحافل في حصر ومتابعة الشأن الفلسطيني واهتمامهم مؤكدا على حرص سلطة جودة البيئة على بناء العلاقة الثنائية بين الطرفين.

وبين المطور بأن مذكرة التفاهم تعزز التعاون في مجال التدريب وإعداد الدراسات والأبحاث الميدانية حول القضية الفلسطينية وجوانب الصراع العربي الإسرائيلي ذات البعد البيئي، ونشرها لتكون مراجع يستفيد منها القرّاء والدارسون والمختصون.

ومن جهته أشار جرار، إلى أهمية الشراكة بين المركز وسلطة جودة البيئة والعمل على إعداد برامج تدريب من كلا الطرفين لتعزيز مفهوم حماية البيئة ومنهجية البحث العلمي وتدريب كوادر من سلطة جودة البيئة في المجالات التدريبية التي يقدمها المركز وخاصة في مجال منهجية البحث العلمي.

وأكد بأن المذكرة ستعمل على تشجيع ورعاية الدراسات والأعمال البحثية والنقدية، والنشاطات الثقافية وتنظيمها، إذ سيتم العمل على إخراج المذكرة لدائرة العمل والتنفيذ.

وتشمل مذكرة التفاهم على نشر التوعية البيئية بين فئات المجتمع وخاصة فئة الباحثين والمفكرين وأجهزة منظمة التحرير ومؤسساتها المختلفة بالمعلومات البيئية التي تفيدها في مختلف أنواع نشاطها السياسي والإعلامي، ووضع الخطط والبرامج، واستكمال المعلومات وتدقيقها، واستخدام المعلومات.

وتنص المذكرة على توفير الإمكانيات البشرية والمادية من أجل تعزيز الجهود في المجالات المختلفة وفق الخطط والبرامج التي يتم إقرارها بناءً على المذكرة، ويتبادل الطرفان الخبرات في مجالات التعاون والتنسيق والتشاور في شتى المجالات، ويقوم الطرفان بصفة منتظمة بتبادل المعلومات كالمؤلفات والسجلات
والنشرات والدراسات التي تهتم بمواضيع التعاون.



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