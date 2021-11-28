عاجل

  • (فتح): الاتفاقيات بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب طعنة للقدس

  • وزير المالية يوقع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 10 مليون دولار

شؤون فلسطينية

الخضري: مطلوب خطة تنفيذية تساند التقرير الأممي

الخضري: مطلوب خطة تنفيذية تساند التقرير الأممي
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أهمية التقارير الأممية التي تلقي الضوء على واقع الحياة اليومية في قطاع غزة وآثار الحصار الإسرائيلي في إشارة إلى التقرير الأممي الأخير الذي أشار إلى أن خسائر غزة الاقتصادية الناتجة عن عقد من الاحتلال والحصار قاربت على الـ ١٧ مليار دولار.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 28-11-2021 على ضرورة وجود خطة تنفيذية تستند إلى عاملين مهمين، الأول رفع الحصار بشكل كامل، والثاني توجيه الدعم المالي لإنقاذ الحالة الإنسانية الصعبة.

وقال الخضري: "رفع الحصار يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع الحصار المتواصل منذ 15 عاماً بشكل كامل".

وأشار إلى أن إنقاذ الحالة الإنسانية يكون من خلال دعم القطاع الصحي والمياه والكهرباء والبنى التحتية، والشروع في تنفيذ مشاريع اقتصادية، تستوعب العمال والمهنيين، وفتح أسواق خارجية للتصدير.

وبين أن سنوات الحصار والإغلاق المتواصلة خلفت معدلات بطالة تقارب الـ ٦٥%، فيما معدل دخل الفرد اليومي حوالي ٢ دولار، وتعد هذه الأرقام الأعلى عالمياً.

وناشد الخضري المجتمع الدولي وأحرار العالم أن يكون لهم موقفاً موحداً تجاه إلزام إسرائيل برفع الحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذا يتطلب موقفاً جاداً للعمل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

(فتح): الاتفاقيات بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب طعنة في ظهر القدس

(فتح): الاتفاقيات بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب طعنة في ظهر القدس

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

وزير المالية يوقع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 10 مليون دولار

وزير المالية يوقع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 10 مليون دولار

شاهد: والد الفنان حسام خلف &#34;المخ&#34; يروي قصة سجن ابنه في تركيا ويناشد الرئيس

شاهد: والد الفنان حسام خلف "المخ" يروي قصة سجن ابنه في تركيا ويناشد الرئيس

الجامعة العربية تدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي

الجامعة العربية تدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي

توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 مليون دولار

توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 مليون دولار

سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما

سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما

الأحمد: شعبنا لم يعد يحتمل تجاهل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي الاحتلال

الأحمد: شعبنا لم يعد يحتمل تجاهل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار بعد ملاحقتهم من المستوطنين

شاهد: والد الفنان حسام خلف &#34;المخ&#34; يروي قصة سجن ابنه في تركيا ويناشد الرئيس

شاهد: والد الفنان حسام خلف "المخ" يروي قصة سجن ابنه في تركيا ويناشد الرئيس

توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 مليون دولار

توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 مليون دولار

سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما

سلطة جودة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأبحاث لتعزيز التعاون بينهما

الخضري: مطلوب خطة تنفيذية تساند التقرير الأممي

الخضري: مطلوب خطة تنفيذية تساند التقرير الأممي

الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

الاحتلال يغلق حاجز الطيبة العسكري غرب طولكرم

الاحتلال يغلق حاجز الطيبة العسكري غرب طولكرم

الاحتلال يعتدي على المصلين قرب المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يعتدي على المصلين قرب المسجد الإبراهيمي

منوعات

ماذا علق الإعلامي الرياضي ميدو على مأساة رشوان توفيق؟

ماذا علق الإعلامي الرياضي ميدو على مأساة رشوان توفيق؟

فنانون يدعمون رشوان توفيق بعد إقدام ابنته على رفع قضايا ضده

فنانون يدعمون رشوان توفيق بعد إقدام ابنته على رفع قضايا ضده

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

عربي

الأردن: توقيع اتفاقية بمليون يورو لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في المملكة

الأردن: توقيع اتفاقية بمليون يورو لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في المملكة

الأردن ومصر يؤكدان على تعزيز خط الربط الكهربائي بينهم

الأردن ومصر يؤكدان على تعزيز خط الربط الكهربائي بينهم

الأردن يعلن إجراءات جديدة للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية

الأردن يعلن إجراءات جديدة للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما