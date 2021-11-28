هولندا تعلن رصد إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت عقب اجتماع لها، الجمعة، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور (أوميكرون) أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، لافتة إلى أن عدد الإصابات يتزايد فى كل مقاطعات جنوب أفريقيا.



وفي أعقاب ذلك، سارعت العديد من دول العالم لفرض حظر السفر على عدة دول في القارة الأفريقية، إضافة لاتخاذ جملة إجراءات احترازية ، وذلك في محاولة للتصدي لخطر المتحور الجديد من فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت هولندا، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون) بين مسافرين كانو على متن رحلات قادمة من جنوب أفريقيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأكد المعهد الوطني للصحة في بيان نشره، وجود 13 إصابة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة، على الأقل في أوساط 61 مسافرا خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي لدى وصولهم من جنوب إفريقيا.