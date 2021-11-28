الأردن ومصر يؤكدان على تعزيز خط الربط الكهربائي بينهم

صالح الخرابشة،

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني

وزير الكهرباء والطاقة المصري : "





رام الله - دنيا الوطنأفادوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، اليوم الأحد، بأن بلاده ومصر أكدتا على تعزيز خط الربط الكهربائي المشترك ورفع قدرته إلى 1000 ميجاواط.وقال الخرابشة، خلال تصريحات صحفية في عمّان مع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر: "إن التوافق جرى على تبادل الكهرباء بين البلدين على فترات مختلفة وبصفة يومية، مما يعود بالفائدة على الجهتين".وأضاف "أن علاقتنا مع مصر متميزة، حيث إن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر بدأ منذ عام 1999، ويوجد تبادل في الطاقة الكهربائية لقدرات تصل إلى 500 ميجا واط، والاتفاق الجديد قد يرفع هذه القدرة إلى 1000 أو 2000 ميجاواط مستقبلا".وتابع"من الممكن أن يتمكن الأردن ومصر مستقبلا من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم وربطها ببعضها ومع ودول أخرى مثل أوروبا وغيرها أو من خلال مصر إلى القارة الإفريقية، ما يساعد على تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين".وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع العراق، قال الخرابشة: "إن "البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي مع الأردن ومصر"، متوقعا "إحالة العطاءات مع الجانب العراقي حول الربط الكهربائي خلال 60 يوما".بدوره، قال محمد شاكرإن لدى مصر، خطة طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، للوصول في عام 2035 إلى ما نسبته 42% من قدرات شبكة الكهرباء من الطاقة المتجددة".وأضاف: "أن مصر تسير بخطوط الربط مع دول الجوار وتدرس خط ربط جديد مع أوروبا من خلال الربط مع اليونان وقبرص ومنها إلى أوروبا"، موضحا أن "تقوية الربط مع الأردن يفسح المجال لتبادل القدرات يدعم الرابط مع أوروبا".وتابع شاكر "جرى توقيع عقود مع المقاولين لتنفيذ خطوط الربط مع السعودية، لإنشاء خطوط ربط تستطيع التعامل لغاية 3000 ميجاواط وهذا رقم كبير جدا، ولدينا أيضا خط ربط مع السودان، وخط آخر مع ليبيا".