الرئيس الإيراني: نسعى لتعزيز العلاقات مع جميع الدول خاصة الجوار والمنطقة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن علاقات بلاده الجيدة مع تركيا تصب في مصلحة المنطقة ككل، لافتاً إلى أن طهران تسعى لتعزيز العلاقات مع جميع الدول خاصة الدول الجارة وفي المنطقة.وقال رئيسي في تصريحات له: "يمكن لإيران وتركيا تقريب العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي من خلال تحسين المستوى للتجارة والتبادلات"، وفق ما نقلت وكالة (إرنا).وأشار إلى أن "تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة"،وعن علاقات بلاده بتركيا وأذربيجان، قال الرئيس الإيراني: "هذه الدول الثلاث لديها العديد من القواسم الثقافية والدينية والعقائدية المشتركة، ويجب ألا نسمح بتعكير هذه العلاقات، بل يجب أن نخيب آمال أعدائنا المشتركين من خلال تقريب العلاقات قدر الإمكان".