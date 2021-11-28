روسيا ترد على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"

رام الله - دنيا الوطنردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على تصريحات البابا فرنسيس التي وصف بها البحر الأبيض المتوسط بأنه مقبرة المهاجرين.وقالت ماريا زاخاروفا على لسان المتحدثة باسم الوزارة: "لا بيلاروسيا ولا روسيا، اللتين حاولت الدول الغربية تحميلهما مسؤولية أزمة الهجرة، وتغتسلان بمياه هذا البحر".وأضافت زاخاروفا: "الغرب يدفع روسيا إلى أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية من أجل استخدامها كعامل ثقيل في توجيه الاتهامات".ووصف البابا فرنسيس، يوم أمس السبت، البحر الأبيض المتوسط ​​بأنه مقبرة كبيرة بسبب العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين قضوا فيه.وأشار إلى أن أولئك الذين هبطوا في السنوات الأخيرة على شواطئ القارة، فارين من الحرب والفقر، داعياً إلى إظهار الرحمة للاجئين ومساعدتهم".