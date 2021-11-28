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الأردن يعلن إجراءات جديدة للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية

الأردن يعلن إجراءات جديدة للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأردن عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات؛ خاصة (أوميكرون)، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول "جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا"، خلال 14 يوماً التي تسبق سفرهم للأردن.

وقالت عمليات خلية الأزمة الأردنية، اليوم الأحد، إنّ الأردنيين وعائلاتهم "أزواج، زوجات، أطفال، يسمح بسفرهم للأردن من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقطن وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأضافت، أنه "يجب على الأردنيين القادمين للمملكة عليهم التسجيل على منصة (visit Jordan)، وحيازة فحص (PCR) سلبي خلال 72 ساعة التي تسبق السفر للمملكة، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة".

وتابعت، أنه "يجب إجراء فحص (PCR) في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، والتوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة".

وأشارت إدارة الأزمات، إلى أنه يجب الدفع مسبقاً قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة 14 يوماً.

وفيا يتعلق بغير الأردنيين، قالت عمليات خلية الأزمة، إنه: "لا يسمح لغير الأردنيين بالسفر باتجاه الأردن في حال مكثوا في إحدى دول جنوب القارة الإفريقية خلال 14 يوماً التي تسبق سفرهم للمملكة".

وتابعت إدارة الأزمات: "يتحمل المسافر المسؤولية القانونية في حال قدم معلومات مضللة أو مغلوطة، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار".

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