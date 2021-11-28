الاحتلال يغلق حاجز الطيبة العسكري غرب طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز الطيبة العسكري، غرب طولكرم، أمام العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم بأراضي 1948.وأفاد عدد من العمال، بأنهم تفاجأوا ظهر اليوم بإغلاق الحاجز العسكري، بحجة إجراء مناورات ميدانية في المكان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ويفصل حاجز الطيبة العسكري بين طولكرم وأراضي 1948، ومن خلاله يعبر أكثر من 20 ألف عامل من محافظات شمال الضفة، إضافة إلى أهالي الأسرى أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.