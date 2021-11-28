مواطنة تناشد وزير الشؤون المدنية بتسهيل حصولها وعائلتها على الهوية الفلسطينية





وأشارت إلى أنها تعيش مع والدتها المريضة التي تبلغ من العمر (73) عاماً وبحاجة لرعاية خاصة، موضحةً أن لديها أخوة اثنان يقيمان خارج القطاع ولا يستطيعون الدخول إلى القطاع بسبب عدم حصولهم على الهوية الفلسطينية، مؤكدةً على أنها لم تلتق بهم منذ أكثر من (20) عام.



وأضافت المواطنة البحيصي: "والدي توفى في قطاع غزة قبل أربع سنوات، ولم يحضر أي أحد من أخوتي وأهلي لرؤيته بسبب عدم وجود الهوية الفلسطينية".



ووجهت رسالة إلى وزير الشؤون المدينة قائلةً: "إن إنجازكم الواضح مؤخراً في هذا الملف مشكور، وجهودكم في هذه المشكلة مباركة، لذا أرجو من معاليكم أن تساعدني في إدارج عائلتي ضمن كشوفات لم الشمل في أقرب وقت للحصول على الهوية الفلسطينية".





المواطنة / ديمه محمد إبراهيم البحيصي



وأسرتي مكونة من :

المواطنة / زهر عيد عيسى راغب ( أم )

المواطن / حسام محمد إبراهيم البحيصي ( أخ )

المواطن / إبراهيم محمد إبراهيم البحيصي ( أخ )

المواطن / علا محمد إبراهيم البحيصي ( أخت )

المواطنة / زينب محمد إبراهيم البحيصي ( أخت )

للتواصل : 0566000900





رام الله - دنيا الوطنناشدت المواطنة ديمه محمد إبراهيم البحيصي، المقيمة في قطاع غزة منذ عام 2005 ، حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بتسهيل حصولها وعائلتها على هوية فلسطينية، من شأنها تيسير أمورهم الحياتية كالعلاج والتعليم والسفر.وقال البحيصي: "مع العلم بأنني بسبب عدم حصولي على الهوية انفصلت عن زوجي لوجوده في دولة أخرى ولا أستطيع الخروج من القطاع والوصول إليه ولدي من الأبناء ولد وبنت".