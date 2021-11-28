دولي

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب شمال بيرو

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب شمال بيرو
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً يبلغ قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال بيرو، اليوم الأحد.

ووفقاً للمركز، فقد تم تم تسجيل الزلزال صباح اليوم في الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش (13:52 بتوقيت موسكو)، لافتاً أن مصدر الزلزال يقع على بعد 45 كيلومترا شمال مدينة بارانكا التي يقطنها 5700 نسمة، وحدث على عمق 80 كيلومترًا.

بدوره، أعلن المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي، أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي في منطقة الزلزال، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي شعر به السكان في مناطق بعيدة مثل العاصمة ليما.

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