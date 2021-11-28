عملية "أولمبياد ميونخ".. عائلات إسرائيلية تطالب الأمم المتحدة بـ 125 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنطالبت عائلات رياضيين إسرائيليين قتلوا في أولمبياد ميونخ عام 1972 بتعويض يبلغ 125 مليون دولار، من الأموال التي تتحفظ عليها الأمم المتحدة، منذ أيام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.ووفق صحيفة (سود دويتشه) الألمانية، أن التعويضات التي تطالب بها العائلات تبلغ نحو 10 مليون دولار لكل عائلة، وذلك تعويضاً عن أحداث مقتل إسرائيليين بعد تنفيذ ثمانية فلسطينين عملية في القرية الأولمبية وأسر إسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح أسرى في السجون الإسرائيلية في 5 أيلول/ سبتمبر 1972.وقتل إسرائيليان خلال تنفيذ العملية، وعندما كان الفلسطينيون ينتقلون مع الأسرى إلى مطار (فورستفيلدبروك) العسكري ليستقلوا الطائرة إلى القاهرة في ضوء المفاوضات التي أجرتها معهم الحكومة الألمانية ووسطاء.وتدخلت الشرطة حينها وتعرض الفلسطينيون والأسرى الإسرائيليين لنيران القناصة، فاندلعت مواجهة أسفرت عن مقتل 18 شخصاً منهم تسعة إسرائيليين وخمسة فلسطينيين وشرطي وقائد طائرة مروحية وألمانيين.وتلقت العائلات الإسرائيلية تعويضاً من ألمانيا بسبب الحادثة، وأوقفت الشرطة الفلسطينين الثلاثة الذين بقوا على قيد الحياة وأطلقت سراحهم بعد عملية السيطرة على الطائرة في 29 تشرين الثاني/ أكتوبر 1972.وتشير (سود دويتشه) إلى أن جلعاد إردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، زود الأمم المتحدة بمعلومات تربط ما بين القذافي والعملية التي نفذتها منظمة (أيلول الأسود الفلسطينية)، حيث تشير المعلومات إلى أن الفلسطينين تلقوا تدريباتهم في ليبيا، ودخلوا ألمانيا بجواز سفر ليبي مزور، حسب زعمهم.وتكشف المعلومات أن القذافي كان قد دفع لياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينة السابق، خمسة ملايين دولار بعد العملية، كما أقامت ليبيا احتفالات للفلسطينين بعد إطلاق سراح ثلاثة منهم من سجن ألماني.وكانت العائلات الإسرائيلية قد تلقت تعويضاً في الماضي من ألمانيا، بسبب فشل النظام الأمني في البلاد الذي أتاح وقوع العملية، حيث تم تحويل مليون دولار للعائلات عن طريق الصليب الأحمر بعد أشهر وقوعها في 1972، وفي 2002 أرسلت ثلاثة ملايين دولار إضافية.وتستند العائلات في مطالبتها الحالية على حقيقة أن ليبيا عوضت في الماضي قتلى عمليات بطولية نفذها مواطنوها، ففي عام 2008 حولت ليبيا نحو 1.5 مليار دولار لعائلات قتلى تفجير طائرة لوكربي الذي حصل في 1988.