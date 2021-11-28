شؤون فلسطينية

(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ومواعيد فحص (كورونا)

(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ومواعيد فحص (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته مساء اليوم الأحد، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرين من كشف المسافرين السابق، بالاضافة الى الحافلة الأولى حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/40).

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة إجراء فحص (كورونا) للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد، وذلك اليوم الأحد حتى الساعة 6 مساءً ف يالمراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 11/29: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 11/30: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 12/1: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 12/2: فحص الحافلتين (9+10).

وفي السياق، شددت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

الكشف الجديد رقم (2021/40)

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