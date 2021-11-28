أحدث إحصائية لعدد الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" في مختلف الدول

رام الله - دنيا الوطنكشف علماء المتحور الجديد لكورونا (أوميكرون) في جنوب أفريقيا، عن الدولة الأفريقية الأكثر تضرراً بالوباء، والتي تشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، وتلا ذلك رصد مثل هذه الإصابات في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.في السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع لها، الجمعة، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور (أوميكرون) أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، لافتة إلى أن عدد الإصابات يتزايد فى كل مقاطعات جنوب أفريقيا.في غضون ذلك، أعلنت أستراليا اليوم الأحد عن تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.كما أعلنت السلطات الصحية في هولندا أن بعض الإصابات بـ(كورونا) التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من سلالة (أوميكرون).بدورها، أكدت السلطات الصحية الألمانية تسجيلها أول إصابتين بالمتحور (أوميكرون) في ولاية بافاريا، كانت لدى شخصين قدماً إلى ميونيخ من جمهورية جنوب إفريقيا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، أي قبل تعليق الطيران مع هذه الدولة الإفريقية، وهما يخضعان حاليا للحجر الصحي.من جهته، أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، عن تسجيله أول إصابة بـ (أوميكرون)، حيث تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو، من عينة إيجابية لمسافر قادم من موزمبيق.وقال المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك، إن السلطات تدرس حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور (أوميكرون)، تم اكتشافها لدى شخص قضى بعض الوقت بناميبيا، كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة التشيكية، إن سلالة (أوميكرون) على ما يبدو تم اكتشافها لدى امرأة عائدة من مصر.كذلك، أعلن وزير الصحة البريطاني، عن تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا، واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام.وتم تسجيل أول إصابة بسلالة (B.1.1.529)، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم (أوميكرون)، في بوتسوانا يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز (80) مصاباً.وتحمل هذه النسخة عدداً قياسياً من التحورات حيث يبلغ (50)، بما في ذلك أكثر من (30) طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات الحالية.