السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

رام الله - دنيا الوطنأصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، السبت، قراراً بإعفاء خالد مهدي إبراهيم الإمام، مدير عام الشرطة السودانية، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.ووفق بيان نشره مكتب حمدوك عبر حسابه على موقع (تويتر)، قرر حمدوك تعيين عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً جديداً للشرطة السودانية، ومدثر عبد الرحمن نصر الدين نائباً له ومفتشاً عاماً.وقال زين العابدين عثمان، مدير عام شرطة الخرطوم ، في وقت سابق، إنه: "تم تشكيل لجنة بين الشرطة والنيابة العامة للتحقيق بهدف الوصول إلى عدد الوفيات والإصابات الحقيقة التي تمت خلال احتجاجات يومي 13 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.وأضاف أن "هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة"، مشيراً إلى أنها تعرضت "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.وأكد أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواته أثناء التظاهرات الأخيرة، لافتاً إلى أن التحقيق جار حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريباً.وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت في بيان، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الأربعاء، وصل إلى (15) قتيلاً، بالإضافة إلى العديد من المصابين، جراء إطلاق نار على المحتجين من قبل القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.