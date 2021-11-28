عاجل

  • الصحة: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و239 إصابة بالضفة وغزة

عربي

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما
عبد الله حمدوك
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، السبت، قراراً بإعفاء خالد مهدي إبراهيم الإمام، مدير عام الشرطة السودانية، ونائبه  الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.

ووفق بيان  نشره مكتب حمدوك عبر حسابه على موقع (تويتر)، قرر حمدوك تعيين عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً جديداً للشرطة السودانية، ومدثر عبد الرحمن نصر الدين نائباً له ومفتشاً عاماً.

وقال زين العابدين عثمان، مدير عام شرطة الخرطوم ، في وقت سابق، إنه: "تم تشكيل لجنة بين الشرطة والنيابة العامة للتحقيق بهدف الوصول إلى عدد الوفيات والإصابات الحقيقة التي تمت خلال احتجاجات يومي 13 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف أن "هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة"، مشيراً إلى أنها تعرضت "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.

وأكد أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواته أثناء التظاهرات الأخيرة، لافتاً إلى أن التحقيق جار حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريباً.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت في بيان، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الأربعاء، وصل إلى (15) قتيلاً، بالإضافة إلى العديد من المصابين، جراء إطلاق نار على المحتجين من قبل القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

أخبار ذات صلة

العسومي يطلق مبادرة إعداد &#34;مدونة سلوك&#34; للعمل البرلماني من أجل تعزيز الديمقراطية

العسومي يطلق مبادرة إعداد "مدونة سلوك" للعمل البرلماني من أجل تعزيز الديمقراطية

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

&#34;العربي للتنمية&#34; يطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في 7 دول عربية وأفريقية

"العربي للتنمية" يطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في 7 دول عربية وأفريقية

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

ظاهرة &#34;غريبة&#34; في الإسكندرية.. والجهات الرسمية تصدر بياناً توضيحياً

ظاهرة "غريبة" في الإسكندرية.. والجهات الرسمية تصدر بياناً توضيحياً

الجزائر: نسبة المشاركة بلغت 35.97% بالنسبة للبلديات و34.39% للمجالس الشعبية الولائية

الجزائر: نسبة المشاركة بلغت 35.97% بالنسبة للبلديات و34.39% للمجالس الشعبية الولائية

الإمارات: الإفراج عن 870 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ50

الإمارات: الإفراج عن 870 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ50

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

نادي الأسير: المعتقل حلبية يعاني من كسر في ساقه وإدارة السّجن ترفض علاجه

نادي الأسير: المعتقل حلبية يعاني من كسر في ساقه وإدارة السّجن ترفض علاجه

&#34;فدا&#34; يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية

"فدا" يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

منوعات

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

عربي

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)