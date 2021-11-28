العقاد: اذا استمرت المستشفيات باستيعاب الحالة الوبائية لن يكون هناك حديث عن إغلاق

رام الله - دنيا الوطنقال يوسف العقاد مدير المستشفى الأوروبي، اليوم الأحد، بإن الفيروسات قادرة على تخليق تحورات جديدة بشكل عام، وهذا ما حدث في فيروس (كورونا)، وعند الحديث عن جائحة فهذا يعني أن الفيروس قادر على أن يصل إلى كل بقاع الأرض.وأضاف العقاد في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "وطالما بقيت المستشفيات قادرة على استيعاب الحالة الوبائية لن يكون هناك حديث عن إغلاق جزئي أو كلي، ونطمئن المواطنين بأن المستشفيات بخير والجهوزية في أحسن أحوالها، ونحن بصدد تجهيز مستشفى ميداني داخل المستشفى الأوروبي سيكون جاهزا خلال الأسابيع القادمة".وتابع مدير المستشفى الأوروبي: "شاهدنا في الموجة الأولى والثانية والثالثة العديد من الطفرات واستطعنا بفضل الله التعامل مع الحالة الوبائية وتمت السيطرة عليها، ولكن ينبغي علينا أن نجاري ما يجري في العالم، وقلنا من البداية أنه يجب أن تصل نسبة المطعمين في أي مجتمع أكثر من80% حتى يكون المجتمع محصن".وأشار إلى أنه عدد المطعمين بلغ ما يقارب نصف مليون، مهيباً بأبناء المجتمع الإسراع في تلقي اللقاح، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، حتى نتجاوز هذه الجائحة ولا نصل إلى مرحلة الإغلاق الكلي أو الجزئي".