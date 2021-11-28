شؤون فلسطينية

نادي الأسير: المعتقل حلبية يعاني من كسر في ساقه وإدارة السّجن ترفض علاجه

نادي الأسير: المعتقل حلبية يعاني من كسر في ساقه وإدارة السّجن ترفض علاجه
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن المعتقل حذيفة
بدر حلبية يعاني من كسر في ساقه إثر وقوعه في ساحة سجن
"عوفر" قبل نحو أسبوعين، وأنّ إدارة السّجن لم تقدّم له علاجاً سوى المسكّنات وعكّازاً يتوكّأ عليها، وترفض نقله إلى المستشفى.

وأوضح نادي الأسير أن المعتقل حلبية سبق وأن عانى من مرض السّرطان في الدم، وتعرّض وهو طفل إلى حروق في جسده ما زالت آثارها واضحة عليه.

ولفت إلى أنّه معتقل إدارياً منذ 18 أيّار/ مايو 2020، كما وأنّه تعرّض للاعتقال مراتٍ عديدة، وخاض إضراباً لمدّة (67) يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري عام 2019، وهو أب لطفلتين ولدتا خلال فترات اعتقاله المتكرّرة.

وأكّد على أن سلطات الاحتلال تمعن بسياسة الإهمال الطّبي المتعمّد "القتل البطيء" بحقّ الأسرى، من خلال سياسات وإجراءات يشهدها الأسرى يومياً، كالمماطلة في التّعامل مع الأحداث اليومية التي تحصل مع الأسرى وتتطّلب تدخّلاً
علاجياً طارئاً، وحرمان الأسير من حقّه في العلاج والكشف المتأخر عن الأمراض الخطيرة.

و يضاف لذلك التّسويف بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما وتفتقر العيادات الطبّية الموجودة في السّجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أدنى الاحتياجات والتجهيزات الطّبّية، حيث أنها غير قادرة على معاينة وتشخيص ومعالجة الحالات المرضية المتعددة أو التّعامل مع الحالات الطّارئة، ويضاف إلى ذلك نقل المرضى الذين تتمّ الموافقة على نقلهم إلى المستشفيات عبر عربة "البوسطة" وليس عبر سيّارة خاصّة أو إسعاف.

وكانت آخر تلك الجرائم؛ جريمة قتل الأسير سامي العمور، الذي استشهد في تاريخ 18 تشرين الثّاني/ نوفمبر 2021، من خلال نقله المتكرّر عبر "البوسطة" وانتظاره لساعات طويلة قبل وصوله للمستشفى، حيث مكث (14) ساعة في معبار سجن "بئر
السبع" ينتظر، قبل نقله إلى المستشفى رغم وضعه الصحيّ الصعب والخطير.

ويشار إلى أنّ الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم النضالية الرافضة لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبيّ، حيث نفّذوا مقاطعة لعمليات النقل بواسطة "البوسطة"، كما وأنّ الأسرى في سجون: "نفحه وريمون وإيشل
وهداريم" يواصلون مقاطعتهم لما تسمى بعيادة سجن "بئر السبع".

أخبار ذات صلة

المرور بغزة تُحرر (88) مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرر (88) مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

الصحة: تسجيل حالة وفاة و239 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل حالة وفاة و239 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ومواعيد فحص (كورونا)

(كشف جديد).. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ومواعيد فحص (كورونا)

الخارجية: اقتحام الحرم الإبراهيمي واللبن الشرقية احتضان رسمي لـ(إرهاب) المستوطنين

الخارجية: اقتحام الحرم الإبراهيمي واللبن الشرقية احتضان رسمي لـ(إرهاب) المستوطنين

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

العقاد: اذا استمرت المستشفيات باستيعاب الحالة الوبائية لن يكون هناك حديث عن إغلاق

العقاد: اذا استمرت المستشفيات باستيعاب الحالة الوبائية لن يكون هناك حديث عن إغلاق

الصحة بغزة: صفر وفيات وتسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: صفر وفيات وتسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم

الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة تُحرر (88) مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

المرور بغزة تُحرر (88) مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

نادي الأسير: المعتقل حلبية يعاني من كسر في ساقه وإدارة السّجن ترفض علاجه

نادي الأسير: المعتقل حلبية يعاني من كسر في ساقه وإدارة السّجن ترفض علاجه

الصحة بغزة: صفر وفيات وتسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: صفر وفيات وتسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;فدا&#34; يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية

"فدا" يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

منوعات

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

عربي

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

السودان: حمدوك يعفي المدير العام للشرطة ونائبه من منصبيهما

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)