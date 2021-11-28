عاجل

  • الصحة بغزة: صفر وفيات وتسجيل 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا

  • الرئيس محمود عباس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم

شؤون فلسطينية

"فدا" يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية

"فدا" يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
شدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الأحد، في بيان لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على الحاجة الماسة لاستعادة تمثل البعد الأممي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل الأحرار والشرفاء في العالم، وما يستدعيه ذلك من مد جسور التواصل واستنهاض دور كل الأحزاب والحركات المناصرة لقضيتنا.

وقال الاتحاد الديمقراطي في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "إن هذا يتطلب إعادة النظر في العلاقات الفلسطينية لجهة توجيها نحو شعوب العالم والقوى المعبرة عنها من أحزاب ونقابات واتحادات وأفرادا ومؤسسات غير رسمية بعد أن تراجعت هذه العلاقة في العقود الأخيرة، خصوصا منذ توقيع اتفاق أوسلو البائس، وانصرفت باتجاه التعويل على أنظمة الحكم الرسمية دون التقليل من شأن كسب تأييد هذه الأنظمة لشعبنا ونضاله وحقوقه العادلة".

وأكد البيان أن هذه المهمة التي يضعها "فدا" في سلم اعتباراته يجب أن تكون مهمة كل القوى والأحزاب الفلسطينية خاصة على ضوء تنامي تأثير دور الأحزاب والحركات في دول العالم المختلفة ما كان لافتا في حجم التأييد والمناصرة الشعبية والتضامن الشعبي الدولي مع شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية خلال هبة أيار الماضي المجيدة.

وأضاف "فدا" إن "هذا يستدعي كذلك التركيز على مد جسور التواصل وفتح المزيد من قنوات الحوار وتمتين العلاقات مع مختلف حركات المقاطعة الدولية لإسرائيل وينسحب ذلك على القانونيين والأكاديميين والمثقفين والبرلمانيين الأجانب المناصرين لقضيتنا وعلى منظمات ومؤسسات حقوق الانسان الدولية والناشطين فيها، فمن الواجب الاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم لجهة تشكيل أوسع لوبي أممي ضاغط على إسرائيل للتوقف عن جرائمها ولفضح هذه الجرائم".

وتابع "فدا" أن "قائمة الأحرار والشرفاء الذين قدموا من كل دول العالم، أجنبية كانت أم عربية أم إسلامية، وانضموا لفصائل الثورة الفلسطينية وقاتلوا في صفوفها أو دعموا النضال الفلسطيني من خارجها، قائمة شرف تطول من الصعب تعداد أسماء المندرجين في إطارها أو التفصيل في إسهاماتهم، داعيا إلى إعادة الاعتبار لهذه القامات العالية ونضالاتهم والاستفادة من تجاربهم النضالية الغنية والدروس والعبر التي كرسوها".

وأكد "فدا" على الطابع الأممي للقضية الفلسطينية مشدداً على أن البعد العربي يبقى الحاضنة الأقوى وخط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وهذا يستدعي من شعوب أمتنا العربية والقوى والأحزاب التقدمية العربية الشقيقة إعلاء صوتها عاليا ضد مسار التطبيع المجاني الذي انزلقت إليه العديد من الأنظمة العربية وآخرها النظام المغربي والتحالف المخزي الذي عقده مع كيان الاحتلال.

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، بكبح هذا المسار وممارسة كل الضغوط لوقفه باعتباره ألحق أفدح الأضرار بالأمة العربية وبالقضية الفلسطينية وقدم خدمة خالصة لإسرائيل شجعتها على استمرار احتلالها للأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية وعلى الاستمرار في دوانها على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب والدول والمقدرات العربية.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: صفر وفيات وتسجيل 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة بغزة: صفر وفيات وتسجيل 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم

الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

ما فحوى الرسالة التي بعثها العاهل الأردني إلى الرئيس عباس؟

ما فحوى الرسالة التي بعثها العاهل الأردني إلى الرئيس عباس؟

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;فدا&#34; يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية

"فدا" يدعو لاستنهاض شعوب العالم في نصرة القضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

الاحتلال الإسرائيلي ينصب الحواجز ويعيق تنقل المواطنين في أحياء القدس

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من كوبر شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من كوبر شمال غرب رام الله

مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين

مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين

منوعات

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

بعد أنباء عن طلاقها.. شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية(ملكش مكان)

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

عربي

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

الجزائر: نسبة المشاركة بلغت 35.97% بالنسبة للبلديات و34.39% للمجالس الشعبية الولائية

الجزائر: نسبة المشاركة بلغت 35.97% بالنسبة للبلديات و34.39% للمجالس الشعبية الولائية