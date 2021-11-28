خرق أمني جديد.. إزالة خرائط لمقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نشرت على الإنترنت

رام الله - دنيا الوطنأقرت الرقابة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إزالة خرائط هندسية لمقر إقامة رئيس الوزراء الموجود في شارع بلفور في القدس، بعد نشرها على موقع بلدية القدس عبر الإنترنت بما يخالف الإجراءات الأمنية.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه يمكن لأي شخص الوصول لمخططات بناء مقر إقامة الوزراء الإسرائيلي من خلال موقع بلدية القدس، والذي يظهر من المخططات رسومات وصور دقيقة للمقر الرسمي منذ عام 2011، والتي تظهر كل تفاصيله.وأوضحت أن مخططات البناء والصور الحساسة للمكان، تم تسليمها للبلدية كجزء من الخطوات الملزمة في عملية تقديم طلبات للحصول على تصاريح البناء، ولم يتم التنبيه من قبل الجهات المختصة أن ذلك موقع أمني.وفي وقت سابق، اعتقل جهاز الأمن العام الشاباك، إسرائيلي يدعى عومري غورن كان يخدم في أعمال منزلية ونظافة بمنزل وزير الدفاع بيني غانتس.وبحسب (أحرونوت)، فإن التحقيق كشف أن غورين اتصل بهيئة مرتبطة بإيران، وعرض عليهم المساعدة في التجسس مثل زرع برامج تجسس على حاسوب وزير الدفاع، ولإثبات جديته قام بتصوير عدة أماكن من منزل غانتس.