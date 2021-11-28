فرنسا تعلن تمديد تعليق الرحلات مع سبع دول إفريقية بسبب متحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة فرنسا عن تمديد حظر السفر الذي أعلنت عنه في وقت سابق، وذلك بمنع دخول المسافرين من سبع دول في إفريقية، وسط ظهور سلالة جديدة من فيروس (كورونا) (أوميكرون).وفرضت السلطات الفرنسية في وقت سابق الحظر حتى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر على الحركة من هذه الدول، بسبب اكتشاف إصابات بالمتحور (أوميكرون) فيها، وفق (روسيا اليوم).وحظرت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، الرحلات الجوية من وإلا جمهورية جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.كما وتنطبق الإجراءات على جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.