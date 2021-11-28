الأردن تستعد لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء



وتابعت "الخطة ضرورة أن تكون لجنة المشكلة بموجبها في حال انعقاد دائم، وتبليغ غرف العمليات لتعزيز المواقع الصحية بالاحتياجات المطلوبة على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الطبية والفنية".



كما وتسعى الوزارة إلى وضع خطة الطوارئ المسبقة لترجمة الاستعدادات المطلوبة إلى واقع ملموس من خلال وضع افتراضات محددة وبيان المهام والواجبات والإجراءات المطلوبة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



ووضعت الوزارة ضمن خطتها أرقام هواتف طوارئ لاستعلام المواطنين يديرها مركز العمليات الرئيسية في الوزارة للتنسيق مع اللجان وضباط الارتباط في المراكز الفرعية في المحافظات والمستشفيات، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن للتواصل مركز عمليات الطوارئ.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الأردنية، أمس السبت، عن جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ، استعداداً لفصل الشتاء لهذا العام، وذلك من خلال رفع قدراتها إلى أعلى درجات.وقالت الوزارة في بيان: "إن خطة الطوارئ التي أعدتها مديرية إدارة الأزمات في الوزارة، بالتنسيق مع مديري الشؤون الصحية في المحافظات والألوية ومديري المستشفيات الصحية، حرصت على توفير مخزون استراتيجي احتياطي من: الأدوية، والأمصال والمطاعيم، والمستهلكات الطبية، وفلاتر غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، والغازات الطبية، ولوازم المختبرات والأشعة والتخدير، ومستلزمات عيادات طب الأسنان".وأضافت "أن بنود الخطة أهمية جاهزية مولدات الطاقة الاحتياطية والسيارات، خاصة سيارات الإسعاف والنقل ووسائل الاتصال استعداداً لاستقبال الحالات في الظروف الجوية خلال فصل الشتاء".