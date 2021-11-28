الأحمد يؤكد أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي





وكما عقد الوفد عدة لقاءات مع كل من رئيس الاتحاد والمجموعتين العربية والإسلامية والدول الصديقة، لحشد التأييد لمقترح البرلمان الاندونيسي الذي يطالب البرلمانات الدولية بالاهتمام بالأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني.



وتطرّق إلى الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام، وكذلك التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه شعبنا.



يشار إلى أن المجموعتين العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تبنتا يوم أمس بالإجماع دعم مشروع بند طارئ، تقدم به مجلس النواب الإندونيسي بعنوان "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني"، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة "للاتحاد البرلماني.





رام الله - دنيا الوطنأكد عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني للدورة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أهمية التمثيل الفلسطيني في الاتحاد، واللقاءات المكثفة التي جرت في مدريد.وأشار الأحمد خلال لقائه وأعضاء من الوفد المشارك، الذي ضم المناضلة إنتصار الوزير أم جهاد، وإداري الوفد بشار الديك، مع حركة (فتح) إقليم إسبانيا، إلى أن الوفد نقل رسالة من الرئيس محمود عباس لأعضاء الاتحاد البرلماني.