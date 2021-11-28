"العربي للتنمية" يطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في 7 دول عربية وأفريقية





وأوضحت العاصي أن السادة رؤساء أفرع الاتحاد ورؤساء اللجان الاجتماعية في تلك الدول سيقوموا بعمل مجموعة من الندوات طوال أيام الحملة .



رام الله - دنيا الوطنأطلق الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية، برئاسة ريهام العاصي، حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في 7 دول عربية أفريقية وهي " مصر، الأردن، العراق، فلسطين، موريتانيا، السودان، ليبيا"، وذلك في إطار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يبدأ من ٢٥ نوفمبر العام ويستمر لمدة 16 يومًا حتى 10 ديسمبر.وقالت رئيس الاتحاد، إن "الحملة تهدف لنشر الوعي لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف وإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول".