السعودية تُعلّق الرحلات الجوية مع سبع دول لمواجهة المتحور (أوميكرون)



وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.



وكان منظمة الصحة العالمية، أكدت عقب اجتماع لها، الجمعة، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور (أوميكرون) أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، لافتة إلى أن عدد الإصابات يتزايد فى كل مقاطعات جنوب أفريقيا.



وفي أعقاب ذلك، فرضت العديد من الدول حظراً على الرحلات القادمة من دول أفريقية ومن جنوب أفريقيا على خلفية انتشار والمخاوف من خطورة المتحور (أوميكرون).







رام الله - دنيا الوطنقررت السعودية اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها، وذلك لمواجهة المتحور الجديد (أوميكرون).كما تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن (14) يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، بحسب ما نقلت (واس) عن مصدر بوزارة الداخلية.وأكد المصدر على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة خمسة أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.وشددت الوزارة على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقاً، أو مر بها بعد تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص (PCR) للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.