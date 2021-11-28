ما فحوى الرسالة التي بعثها العاهل الأردني إلى الرئيس عباس؟









رام الله - دنيا الوطنكشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، فحوى الرسالة التي بعثها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للرئيس الفلسطيني محمد عباس، عبر وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي.وأكد الشيخ في تغريدة نشرها صباح اليوم الأحد، على صفحته في موقع "تويتر"، أن الصفدي والوفد رفيع المستوى الذي رافقه حمل رسالة مهمة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الى الرئيس عباس، وتتعلق بأخر التطورات السياسية والتنسيق المشترك في التحرك على كل المستويات.وأشار الشيخ في تغريدته، إلى أن اللقاء حضره اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.