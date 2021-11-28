أستراليا تسجل أول إصابتين بمتحور (أوميكرون)



وأوضحت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن المصابين وصلا إلى مطار سيدني الدولي أمس، قادمين من جنوب أفريقيا، لافتة إلى أنه تم وضع الشخصين في العزل الصحي.



وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت أستراليا تعليق رحلاتها الجوية مع جنوب أفريقيا وتسع دول أفريقية أخرى حتى إشعار آخر.



في السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع لها، الجمعة، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور (أوميكرون) أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، لافتة إلى أن عدد الإصابات يتزايد فى كل مقاطعات جنوب أفريقيا.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت أستراليا، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابتين بمتحور (أوميكرون) لمسافرين قادميين من الخارج.