العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)



وقال حيدر فاروق، المتحدث باسم الوزارة في العراق:" بدأنا عاماً دراسياً جديداً حضورياً، ومنحنا مرونةً لمديرات التربية في التكيف مع المدارس بتحديد الدوام للطلبة والملاكات التدريسية "، لافتاً الى أن أغلب المديريات أكملت توزيع الكتب من الطبعات الجديدة والمستخدمة من العام الماضي على الطلبة"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأضاف: "أن الوزارة تبقى متخوّفة من فيروس كورونا حتى مع انخفاض نسبة الأصابات"، لافتاً إلى أن الوزارة لديها ارتباط قوي مع وزارة الصحة بشأن مخاطر فيروس (كورونا) على الطلبة وتنفيذ الإجراءات الوقائية.



ولفت إلى أن الوزارة تتعامل وفقاً لمعطيات الموقف الوبائي لفيروس التاجي في البلاد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والأنظمة والقوانين المعمول بها.



وفيما يتعلق بعودة التعليم الإلكتروني، بين فاروق أن الوزارة بدأت تشخّص الإشكالات في التعليم الإلكتروني في السنوات الماضية والعمل على حلها.





وأكد المتحدث أن الوزارة متهيئة بشكل كامل للتعليم الإلكتروني من خلال تهيئة جميع المنصات والتلفزيون التربوي، وهنالك قناة للمراحل الابتدائية وأخرى للمراحل الثانوية، معرباً عن أمله أن لا تكون هناك أي موجة آخرى تضطر فيها الوزارة العودة لاستخدام التعليم الإلكتروني.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة التربية والتعليم في العراق، اليوم الأحد، أنها ستمنح المرونة إلى مديريات التربية في التعامل مع الدوام الحضوري، كما أكدت موقفها بشأن متحور فيروس (كورونا) الجديد.