لمواجهة (أوميكرون).. إسرائيل تتخذ سلسلة إجراءات مشددة

وسيطلب من الإسرائيليين الذين تلقوا التطعيم أو سبق أن تعافوا إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل عند هبوطهم في إسرائيل، ثم التوجه إلى العزل المنزلي لمدة ثلاثة أيام، مع مراعاة اختبار (PCR) الثاني في اليوم الثالث، وبحال ظهرت النتيجة سلبية فسيتمكنون من التحرر من العزل، في حين سيُطلب من أولئك الذين لم يجروا الاختبار الإضافي في اليوم الثالث مواصلة الحجر الصحي كاملاً.







رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، سلسلة قيود جديدة، تهدف إلى الحد من انتشار المتحور الجديد الفيروس أوميكرون، وبرز من بين القرارا إغلاق مطار بن غوريون بوجه القادمين من السياح الأجانب، باستثناء بعض الحالات التي تقرها لجنة تنظر بالحالات الاستثنائية.كما تم إقرار فرض الحجر الصحي على جميع الإسرائيليين العائدين من الخارج لمدة ثلاثة أيام، بما في ذلك أولئك الذين تطعموا، وفرض مراقبة حركة العائدين من السفر والذين تأكدت إصابتهم بمتحور فيروس (كورونا) الجديد، من قبل جهاز الأمن العام (شاباك)، بحسب ما جاء على موقع (i24news).وتدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل، بين الأحد والاثنين، وتبقى سارية لمدة (14) يومًا، وفيما يخص تدخل (شاباك) في ضبط حركة المصابين المؤكدين فسيتم إقرار الأمر من خلال آلية موافقة وزراء الحكومة على ما تنص لوائح الطوارئ، وسيتم العمل في نفس الوقت على الدفع بالإجراءات التشريعية في هذا الموضوع.وتتعلق معظم القرارات التي تم التوصل إليها في مجلس الوزراء بمخطط الدخول والخروج من البلاد، بهدف الحد من تفشي السلالة الجديدة التي تم اكتشافها قبل أيام في جنوب إفريقيا، وتنتشر الآن حول العالم، وحسب المخطط، سيتم حظر دخول الأجانب إلى إسرائيل لمدة أسبوعين ، باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات.