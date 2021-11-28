مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين

سامر عويس،

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم الأحد، قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس، فيما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطنين خلال تصديهم للمستوطنين.وقالرئيس مجلس قروي قرية اللبن الشرقية: "إن مستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).وأضاف عويس: "أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان".