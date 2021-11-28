مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين
هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس، فيما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطنين خلال تصديهم للمستوطنين.
وقال سامر عويس، رئيس مجلس قروي قرية اللبن الشرقية: "إن مستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وأضاف عويس: "أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان".
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