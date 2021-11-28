الجزائر: نسبة المشاركة بلغت 35.97% بالنسبة للبلديات و34.39% للمجالس الشعبية الولائية



وقال السيد شرفي، في ندوة صحفية حول النتائج الأولية المؤقتة لمجريات العملية الانتخابية: "إن عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغ عند غلق مكاتب الاقتراع 8.517.919 ناخب على المستوى الوطني، أي بنسبة مشاركة قدرت ب35.97 %، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 8.154.226 ناخب، أي بنسبة مشاركة قدرت ب 34.39% ".



وأضاف : "أن هذه النتائج تبقى "مؤقتة" في انتظار "دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون".



الجدير ذكره، أن نسبة المشاركة الخاصة بهذا الاقتراع كانت قد بلغت على الساعة الرابعة بعد الزوال 24.27 % لانتخاب أعضاء المجالس البلدية و 23.30 % بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أمس السبت، عن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية في كامل البلاد بلغت 35.97% عند غلق مراكز التصويت، بينما بلغت 34.39 % بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية.