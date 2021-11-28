شؤون فلسطينية

كهرباء خانيونس تعلن تفاصيل العجز على الخطة.. ما هي؟

كهرباء خانيونس تعلن تفاصيل العجز على الخطة.. ما هي؟
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دائرة العلاقات العامة والاعلام في شركة الكهرباء في محافظة خانيونس، تنويهاً بخصوص وجود عجز على خطتها اليوم الأحد، والتي تستمر لمدة ساعتين من الساعة 6 حتى 8 صباحاً.

وقالت الشركة: "العجز سيشمل مناطق (ب) طريق رفح الغربية بجوار شارع جمال عبد الناصر، من عمارة جاسر حتى مستشفى ناصر، والمعسكر الجنوبي، والحاووز وبلال، وقاطع أبو مغصيب وخط البحر كله، من بئر عيا والبيوك، وكذلك قاطع أبناء زيدان النجار ومنطقة أسامة النجار".

وفيما يتعلق بالعجز الذي سيطرأ على الخطة، اليوم، من الساعة 8 حتى 10 صباحا، أكدت الشركة أنه سيشمل كلا من: مناطق (ج) وسط حي الامل من شارع المدرسة حتى جورت العقاد، والمنطقة الشمالية، وحي الأمل من مدرسة هارون حتى منصع الآيسكريم، ومن منطقة الفصيلة حتى مسجد فلسطين، ومن منطقة كلية العلوم والتكنولوجيا".

اما العجز الذي سيطرأ من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهرا، سيشمل مناطق (د)، المعسكر الغربي، ومن طريق المشروع، ومن عنابة حتي قاطع الخدمات، والحي الإماراتي، ومنطقة الشئون، والترخيص القديم، وأبو معروف، ومسجد حليمة،  ومحول الـ17.

وبخصوص العجز من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة  14 مساء، يشمل مناطق (أ)، والشيخ ناصر والسكة ومدرسة عبد العزيز وقاسم وسوق الزيتون، ووسط البلد من شارع جمال عبد الناصر حتى حي الكتيبة، والمنطقة التعليمية بحي المحطة وشارع رقم 5 وعبد المحسن، ومن الكتيبة حتى مدخل حي الأمل وشامية والعبد ساوي، ومنطقة قيزان أبو رشوان محاولات الأبار، وكراج رفح.

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