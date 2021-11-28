شؤون فلسطينية

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير اسوة بجميع شعوب العالم.

وأضاف: " وما يترتب على ذلك من اعتراف بالحقوق القومية الجماعية وحقوق المواطنة والمساواة لفلسطينيي 1948 وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة وحقوق الفلسطينيين في كل مكان في التعبير عن هويتهم السياسية بدولة حرة ، مستقلة ، سيدة وديمقراطية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين". 

وندد خالد بالانحياز المخجل لكل من الادارتين الأميركية والبريطانية للسياسة العدوانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومات إسرائيل.

 وأكد في الوقت نفسه في هذه المناسبة بأنه تقع على دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص مسؤولية الانسجام بين الاقوال والأفعال ، ففي الوقت الذي يحفظ فيه الشعب الفلسطيني لدول الاتحاد الأوروبي دورها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومن خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات.

وتابع "ويحفظ لها دورها في رفض سياسة هدم البيوت وسياسة التمييز العنصري ومصادرة الأراضي وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطات دولة الاحتلال الاستيطانية ، فإن هذه الدول مدعوة في الوقت نفسه الى ترجمة تأييدها لما يسمى حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، عملا بالقرارات الاممية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947 والقرارات الاممية الأخرى بما فيها القرار (1515) لعام 2003، والقرار (1397) لعام 2002، والقرار (2334) لعام 2016، هذا الى جانب قرار  الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام  2012، بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967".

وجدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الدعوة في هذه المناسبة للعمل دون تردد من أجل تجديد شرعية هيئات ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة او في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات حرة، ديمقراطية ونزيهة.

وأشار إلى أن الأمر الذي من شأنه ان يسهم في توفير متطلبات النهوض بالحالة الوطنية وإعداد القوى لمواجهة الاحتلال بخطوات عملية نزج من خلالها بجميع الطاقات الوطنية في المواجهة الشاملة مع الاحتلال وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل الفعال من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن واستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار الأممي 194 .

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من كوبر شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من كوبر شمال غرب رام الله

مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين

مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين

كهرباء خانيونس تعلن تفاصيل العجز على الخطة.. ما هي؟

كهرباء خانيونس تعلن تفاصيل العجز على الخطة.. ما هي؟

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إغلاقات في مختلف المناطق بسبب أعمال صيانة على الطريق

المرور بغزة: إغلاقات في مختلف المناطق بسبب أعمال صيانة على الطريق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ‎‎

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من كوبر شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من كوبر شمال غرب رام الله

مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين

مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية في نابلس والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تيسير خالد: مقياس التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

حالة الطرق صباح اليوم الأحد في شوارع غزة

حالة الطرق صباح اليوم الأحد في شوارع غزة

تعرف على أخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين

تعرف على أخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين

منوعات

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

في أول ظهور إعلامي لها.. ياسمين عبد العزيز تنهار بالبكاء بعد أزمتها الصحية

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لمصطفى فهمي بعد انفصاله عن زوجته

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

كيف احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ببدلته الممزقة

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

الإعلامية بسمة وهبة تخضع لجراحة عاجلة في القلب

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

عربي

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

العراق تعلن استعدادها للعودة للتعليم الإلكتروني لمواجهة المتحور (أوميكرون)

الجزائر: نسبة المشاركة بلغت 35.97% بالنسبة للبلديات و34.39% للمجالس الشعبية الولائية

الجزائر: نسبة المشاركة بلغت 35.97% بالنسبة للبلديات و34.39% للمجالس الشعبية الولائية

الإمارات: الإفراج عن 870 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ50

الإمارات: الإفراج عن 870 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ50

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة و931 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة و931 إصابة جديدة بـ(كورونا)